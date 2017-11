Bölöni, le coach de l'Antwerp: «Benavente aurait pu trouver un autre endroit pour aller célébrer son but...»

Mehdi Bayat : « Il y a un règlement en vigueur et je demande simplement son application. Je ne veux pas enfoncer l’un ou l’autre, mais juste que l’on traite ce cas comme tous les précédents. Comme le Standard, Anderlecht, Bruges et d’autres, nous avons déjà été sanctionnés pour des faits de ce genre et il faut que ce soit la même chose pour celui-ci, ni plus ni moins. Il y avait de toute façon un délégué au match et je dirais que son rapport est encore plus important que celui de l’arbitre. Je n’ai rien d’autre à ajouter par rapport à cet incident ».

Pierre-Yves Hendrickx : « La Ligue va faire son boulot puisque notre joueur a reçu un fumigène sur la tête et que, je suppose que ce sera dans le rapport de l’arbitre. Une amende devrait donc suivre. Il n’y avait pas lieu d’aller plus loin puisque cet incident n’a pas été suivi par un autre. Je voudrais quand même préciser que contrairement à ce qui a circulé ici, notre joueur n’a provoqué personne. Les images sont claires sur ce point aussi ».

Laszlo Bölöni ; le coach de l’Antwerp, n’allait pas dans ce sens : « Il aurait pu trouver un autre endroit pour aller célébrer son but... ». Il n’accable donc pas ses supporters, mais « leur demande d’évoluer dans les moments difficiles car de tels agissements n’aident pas le club...».

Mazzù : « Il a manifesté sa joie à l’endroit le plus près de celui d’où il venait de marquer. Il n’a certainement pas pensé à provoquer qui que ce soit. C’était un sentiment naturel d’aller sur le côté ». C’est aussi ce qu’expliquait le joueur au micro de la Pro League.