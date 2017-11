Tournai-Mouscron: Maxime et Axelle font leur tour du monde des meilleurs cafés et thés

Rédaction en ligne

Ce sont les boissons les plus consommées au monde, et pourtant, leurs processus de fabrication restent parmi les plus méconnus. C’est l’une des raisons qui poussent Maxime Istace et Axelle Lequart à entamer, dès le 8 décembre, un voyage autour du monde auprès des petits producteurs de cafés et de thés. Ils ont prévu de se rendre dans 12 pays en 300 jours… ou plus si affinités.