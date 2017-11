38e Festival du Film Européen de Virton: une mosaïque de films de toute l'Europe

Tel le beaujolais nouveau mais avec un goût plus subtil, le festival du film européen revient à Virton pour une 38 e édition. Et ce, pour le plus grand plaisir des cinéphiles gaumais.

Cette 38 e édition du festival du film européen de Virton s’ouvrira avec un film belge et se terminera avec un film français. L’ouverture et la clôture du festival donnent ainsi un aperçu de la couleur du programme : les films belges et français représentent plus du tiers de la programmation, 13 films sur 33 proposés au public. Mais le reste de la programmation est une vraie mosaïque de films de tous les pays d’Europe.