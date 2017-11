Rallye du Condroz: le spectateur grièvement blessé est dans un état stable

Dimanche vers 9h30, Alexandre Busin, pilote régional au volant d’une Renault Clio, a percuté un petit groupe de spectateurs lors de la spéciale de Strée. Selon les premières informations, ce groupe de cinq personnes remontait la spéciale en bord de route. L’enquête devra déterminer s’il se trouvait au moment de l’impact dans une zone interdite au public.

Deux des membres du groupe, âgés de 23 et 24 ans, ont été blessés. Le plus jeune de façon superficielle et le second plus grièvement puisqu’il souffrait d’un traumatisme crânien. Ce spectateur a dû être stabilisé sur les lieux car il a été victime d’un malaise cardiaque, ont précisé les organisateurs.

La victime, dans un état stable, semble désormais hors de danger mais elle reste sous surveillance du corps médical.