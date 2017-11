Marche: Loïc revit grâce à son logement adapté

Quentin Vanderstichelen

À 10 ans, la vie de Loïc bascule après un accident domestique. «Avant, je faisais du roller, de l’escalade, je courais, je marchais et puis j’ai flambé comme une torche... », confie-t-il. Loïc sera brûlé à plus de 83% de la surface de son corps et sa vie sera bouleversée à jamais. Après avoir vécu dans un home pour adultes handicapés, il a pu bénéficier d’un logement social spécialement aménagé à Marche. Nous l’avons suivi avant et après son déménagement.