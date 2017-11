Un témoin raconte avoir vu ce dimanche matin vers 11h, un homme entrer dans la petite église baptiste et commencer à tirer rapporte NBC News. La police locale a annoncé «plusieurs» victimes sans donner le nombre exact. Des gens qui témoignent sur les réseaux sociaux parlent de 10 à 15 morts. Mais il semblerait qu’au moins 27 personnes sont mortes sous les balles du tireur d’après les médias américains.

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) a rapidement indiqué sur son compte officiel Twitter que «des agents spéciaux (...) répondent à une fusillade dans une église de Sutherland Springs, Texas», sans autre précision.

L’église se situe sur la 4e rue de la petite ville Sutherland Springs à une petite cinquantaine de kilomètres de San Antonio au Texas. Il y a «plusieurs morts et plusieurs blessés», a déclaré Albert Gamez Jr, un responsable du comté de Wilson, cité par la chaîne ABC.

Une porte-parole de l’hôpital Connally Memorial Medical Center, dans la ville de Floresville à proximité, a dit à Fox News que l’établissement avait reçu «plusieurs patients à la suite de la fusillade», sans en préciser le nombre.

Selon le site internet du Dallas Morning News, un enfant de deux ans fait partie des blessés.

L’auteur des coups de feu est mort, a indiqué la chaine locale KSAT12 sur son site internet, citant la police et précisant que les tirs avaient commencé vers 11h30 locales (17h30 GMT) dans la First Baptist Church de cette petite ville du sud des Etats-Unis.

Selon cette chaîne, un témoin a expliqué avoir vu un homme entrer dans l’église qui a ensuite commencé à tirer sur les paroissiens réunis pour un service religieux. Selon les médias, une cinquantaine de personnes y assistent en général.

Il y a un peu plus d’un mois les Etats-Unis ont connu la pire fusillade de leur histoire, avec 58 morts parmi le public d’un concert en plein air à Las Vegas (Nevada).

En juin 2015, Dylann Roof, un partisan de la suprématie blanche, a tué neuf paroissiens dans l’église de l’Emanuel à Charleston (Caroline du sud), symbole de la lutte des Noirs contre l’esclavage. Il a été condamné à la peine capitale en janvier.

