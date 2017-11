Hamdi Harbaoui, auteur d'un but injustement annulé, après Anderlecht – FC Bruges (0-0): "Un petit goût amer"

Anderlecht et le FC Bruges se sont quittés dos à dos. Un goût de trop peu pour les Anderlechtois. « Nous aurions dû mener à la pause », constatait Adrien Trebel au micro de nos confrères de Proximus TV et Voo Foot. Une réaction logique de la part du médian car Hamdi Harbaoui n’était pas en position hors-jeu au moment où il a poussé la balle au fond des filets. En seconde période, pour la petite histoire, un nouveau but anderlechtois a été annulé pour la même raison, mais logiquement cette fois. 0-0, tel est donc le score final de ce Topper.

Après le coup de sifflet final, le Tunisien revenait d’ailleurs sur le fait du match, c’est-à-dire son goal injustement annulé. « Nous avons un petit goût amer », lançait-il à la télévision. « Nous avons toutefois été de l’avant après la pause malgré ce but refusé. Nous savions que nous devions presser les Brugeois. Je trouve que le jeu était là, aujourd’hui. Nous avons eu quelques occasions. C’est dommage de ne pas avoir ouvert le score ».