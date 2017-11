Les policiers sont de plus en plus usés psychologiquement: un flic dénonce

Face aux cadences infernales , les policiers déposent les armes. Menace terroriste, allongement des horaires, multiplication des missions, effectifs décimés: le mal-être est plus grand que jamais au sein des effectifs de la police fédérale. Trop de pression, peu de repos: un policier témoigne de ce ras-le-bol.

La police fédérale va mal, très mal. Un préavis de grève a été lancé pour le début du mois de décembre au niveau de la police de la route dans le Hainaut. Les autres provinces sont aussi aux abois. La police des chemins de fer a également déposé un préavis au niveau national. Et, selon plusieurs sources, les laboratoires ne sont pas loin de leur embrayer le pas, au même titre que les SICAD (Service d’information et de communication d’arrondissement). Des mouvements sociaux successifs et prévisibles qui interpellent.

Les policiers reprochent à l’autorité un désinvestissement chronique au niveau du personnel.

C’est aussi le manque de matériel ou un management défaillant qui sont pointés du doigt.

Voilà pourquoi Tanguy a décidé de témoigner.