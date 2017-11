Météo: les éclaircies prendront le dessus sur la grisaille durant l'après-midi

Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partiellement nuageux lundi. Dans l’avant-midi, quelques averses seront encore possibles, prédit l’Institut royal météorologique. Dans l’après-midi, les éclaircies deviendront de plus en plus larges.

Les maxima iront jusque 10 ou 11 degrés pour le centre du pays. Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein et il y aura des gelées de nombreux endroits. Demain, il fera assez beau mais frais avant une dégradation à partir de mercredi.

Ce lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, qui sera parfois tenace dans l’est du pays, il y aura une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Par endroits, quelques averses seront encore possibles, principalement dans l’ouest du pays et surtout en matinée. Les maxima s’échelonneront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de secteur nord à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, il fera froid avec de larges éclaircies. De la brume et des bancs de brouillard givrant se formeront par endroits. Le vent sera généralement faible de direction variable puis de secteur sud-est. Les minima varieront de +3 degrés au littoral à -4 degrés en Hautes Fagnes.

Du froid pour les deux prochains jours

Mardi, après une matinée froide, le pays bénéficiera d’une belle journée calme et assez ensoleillée. Il fera toutefois assez frais avec des maxima oscillant entre 7 et 10 degrés. Dans le courant de l’après-midi, la nébulosité deviendra plus abondante dans l’ouest et aussi dans l’est du pays.

Mercredi, le ciel se chargera et le risque de précipitations augmentera à partir de l’est. Une autre perturbation se trouvera sur l’ouest du pays. Les maxima varieront entre 5 et 10 degrés, avec des valeurs proches de 8 degrés dans le centre.