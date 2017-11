Après Jan Jambon, le porte-parole du PP espagnol réplique à Elio Di Rupo et réclame des excuses

Esteban González Pons, porte-parole du Parti populaire espagnol et qui avait déjà qualifié d’irresponsables les propos du vice-Premier ministre N-VA Jan Jambon sur la crise catalane, a répliqué également à ceux du président du Parti socialiste Elio Di Rupo, qui avait notamment qualifié l’attitude du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy de « franquiste autoritaire ». Il réclame notamment des excuses.

« Les actions du président (du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy) et du gouvernement vis-à-vis du combat indépendantiste catalan ’sont conformes à la législation espagnole et ont été soutenues par le PSOE’, parti frère du Parti socialiste belge dans lequel milite M. Di Rupo », a réagi M. González Pons, qui est aussi vice-président du groupe PPE au parlement européen.

La veille, M. Di Rupo avait dit combattre la politique du chef du gouvernement catalan destitué Carles Puigdemont mais avait ajouté qu’il serait très choqué si la justice belge le mettait en prison. « Puigdemont a abusé de sa position mais Rajoy s’est comporté en franquiste autoritaire », avait lancé M. Di Rupo, proposant de « trouver le chemin d’une Espagne davantage fédérale ».

Mais, pour M. González Pons, « les seuls qui se sont comportés de manière autoritaire et ont violé les lois ont été, malheureusement, les membres du gouvernement catalan destitué ». Il ajoute que « ceux qui décident de la légalité d’une situation sont les juges, et non le gouvernement ».

Le PP espagnol réclame des excuses d’Elio Di Rupo. « J’espère qu’il sait parfaitement que le régime franquiste appartient au passé et que l’Espagne est une démocratie où prévalent la loi, l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des droits du peuple », commente-t-il.