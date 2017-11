E.Ma.

Quatre ans avec sursis pendant 5 ans pour ce qui excède la détention préventive, c’est la peine infligée à Pascal C. pour les coups et blessures et les traitements inhumains et dégradants infligés à sa fille de 12 ans. La gamine, battue avec une batte de cricket, portait entre 60 et 70 hématomes sur tout le corps.