Ransart: une maman et 3 enfants blessés dans un accident

Ce lundi matin, une famille à bord d’une Ford Focus est entrée en collision avec un container. Tous ont été blessés et transportés en milieu hospitalier.

Ce lundi matin, aux alentours de 8h30, une dame accompagnée de ces trois enfants circulait dans la rue Eau sur Elle à Ransart à bord d’une Ford Focus. À cheval sur le chemin se trouvait un container non signalé et rempli de terre. Le soleil, très bas, a probablement obstrué la vision de la conductrice qui est entrée en collision avec le container en question.

Malgré une vitesse raisonnable, la dame et ses enfants ont été blessés. Les deux petites filles plus fortement : elles ont été touchées au bassin et aux cervicales. Elles ont été conditionnées sur place.

Toute la famille a été transportée en milieu hospitalier.