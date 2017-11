Mouscron-Leuze : 150 choristes rendront hommage à Ray Charles

La troupe de Gospel For Life entame sa tournée événement jusqu’au 17 décembre. La deuxième date se jouera à Leuze le samedi 18 novembre et la troisième à Mouscron le dimanche 19. Une belle occasion pour les amateurs de musique de redécouvrir l’œuvre de Ray Charles.

Pour la douzième année consécutive, la troupe de Gospel For Life entame sa tournée. Cette année, les villes de Leuze et Mouscron font partie des heureuses élues. Mais plus encore que les villes, ce sont les lieux de concert qu’il faut retenir. Oubliez les traditionnelles salles de spectacle, l’événement se déroulera au sein de la Collégiale Saint-Pierre à Leuze et dans l’église du Nouveau Monde à Mouscron, dans des lieux inédits. « C’est ce qu’on recherche » résume Cédric Monnoye, l’organisateur de cette tournée. « Un concert de gospel doit se faire dans un cadre féerique. Ces lieux sont parfaits pour notre troupe. L’atmosphère sera grandiose. »

Les curieux pourront donc assister, dans un cadre mémorable à un hommage à Ray Charles, l’un des plus grands chanteurs américains de la deuxième moitié du XX e siècle. « Là encore, le thème est inédit » reprend Cédric. « C’est la première fois que nous donnons un thème à la tournée. Comme nous sillonnons les routes de Belgique depuis douze ans, nous voulions chanter quelque chose d’inédit. Revisiter des chansons mythiques de Ray Charles était tout indiqué pour ce type de défi ».

Plus d’informations sur ces concerts de gospel sur notre édition digitale.