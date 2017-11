Brooke (5) tuée avec sa maman, Annabelle (14) était la fille du pasteur, Crystal abattue sous les yeux de ses enfants: les premières victimes de la tuerie du Texas identifiées

« À ce stade, il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s’aggraver ou pas », a expliqué Greg Abbott, estimant que la tuerie de la First Baptist Church de Sutherland Springs, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de San Antonio, était « la pire fusillade de masse dans l’histoire » du Texas.

Selon le décompte, 23 corps ont été retrouvés dans l’église, deux en dehors, un a été transporté à l’hôpital et est décédé plus tard, selon AP. L’âge des victimes est entre 5 et 72 ans. Parmi elles, on retrouve la fille du pasteur, Annabelle Pomeroy, âgée de 14 ans.

Annabelle

Parmi les personnes qui ont trouvé la mort dans la fusillade, on retrouve également Joann Ward, une mère de quatre enfants, qui était dans l’attente de son cinquième. Elle et ses deux filles, Brooke (5 ans) et Emily (7 ans), ont perdu la vie. Ryland, le jumeau de Brooke, a été touché par quatre balles mais a été opéré avec succès.

Joann et sa fille Brooke

Bryan et sa femme Karla Holcombe, âgés respectivement de 60 et 58 ans, sont également décédés. Leur fille a confirmé la triste nouvelle. Ils étaient mariés depuis 25 ans.

Bryan et Karla

Parmi les victimes qui ont été identifiées, on retrouve également Crystal Holcombe. Enceinte, elle a été tuée sous les yeux de ses trois enfants et de son compagnon John.