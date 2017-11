Leers : Noël avant l'heure au salon du Playmobil

La commune de Leers accueillait pour la première fois le salon du Playmobil. Petits et grands ont rempli, pendant deux jours les allées de la salle Alphonse Daudet, faisant de ce salon une véritable réussite. Et ce n’est pas les yeux émerveillés des enfants qui diront le contraire…

Le salon du Playmobil aura été une vraie réussite, un succès populaire pour les petits comme les grands. Une première estimation samedi après-midi faisait état de plus de 2.500 entrées en à peine six heures, une foule considérable pour la commune de Leers.

Mais rien n’est dû au hasard. Cette réussite est méritée. D’abord pour la diversité du salon. De 7 à 77 ans, tous les visiteurs en ont pris plein les yeux. Les exposants ont en effet donné le meilleur d’eux-mêmes pour proposer des stands spectaculaires, impressionnants de minutie. Ce succès populaire tient aussi au fait que les organisateurs ont souhaité rendre l’événement gratuit et donc accessible à tous.

« C’est simple, c’est Noël avant l’heure pour moi et mon petit-fils » résume Claude, un papy comblé. « C’est la première fois que je me rends dans ce genre de salon. Mon petit-fils a insisté toute cette semaine pour m’y emmener. Je me suis laissé tenter et j’ai bien fait parce que je suis ébahi. »

