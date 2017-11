Jordi Condom démis de ses fonctions, Claude Makélélé est le nouvel entraîneur de l'AS Eupen

« L’évolution sportive des dernières semaines et la situation actuelle au classement général ont incité l’AS Eupen à prendre les devants et à provoquer une nouvelle prise de conscience au sein du club afin de lui permettre de relever les prochains défis à venir avec de meilleures perspectives de succès en engageant un nouvel entraîneur en chef », peut-on lire dans un communiqué de l’AS Eupen.

Jordi Condom n’a pas accepté une nouvelle fonction

« Le conseil d’administration et la direction du club adressent leurs plus vifs remerciements à Jordi Condom pour son engagement exemplaire et les succès obtenus au cours des dernières années avec en points d’orgue la montée en D1, le maintien et la qualification pour la demi-finale en Coupe de Belgique. La haute considération du club envers Jordi Condom s’est traduite par la proposition d’une nouvelle fonction au sein du club. Jordi Condom a cependant préféré prendre un peu de recul après une période aussi intensive à l’AS Eupen et relever personnellement de nouveaux défis. Tous les collaborateurs « Noir et Blanc » lui souhaitent beaucoup de succès dans cette recherche tant pour lui que pour sa famille et lui certifient qu’ils seront toujours les bienvenus à Eupen. »

Un contrat de 2,5 ans

Et le successeur de Jordi Condom à la tête de l’AS Eupen est d’ores et déjà connu : Claude Makélélé ! Le Français a signé un contrat de 2,5 ans.

« L’AS Eupen souhaite une cordiale bienvenue à son nouvel entraîneur français Claude Makélélé (44 ans) qui dispose d’un extraordinaire palmarès de joueur et d’une solide expérience d’entraîneur au niveau international. Claude Makélélé, qui était le « moteur » de chacune des équipes où il a évolué, personnifie aussi bien l’engagement sur le terrain que l’esprit de fair-play en football. L’AS Eupen est convaincue que Claude Makélélé pourra aider l’équipe ainsi que tout le club à atteindre ses objectifs par sa personnalité, son expérience et sa motivation au cours de ses deux ans et demi de contrat. Claude Makélélé se réjouit à l’idée de relever ce nouveau défi qu’il envisage de prendre à bras-le-corps. Il dirigera les entraînements du cadre professionnel dès mardi. »

Un vice-champion du monde à Eupen

Claude Makélélé, c’est du lourd. 71 fois international, vice champion du monde avec les Bleus en 2006, remportant la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2002. Comme entraîneur, le Français a été adjoint au PSG entre 2011 et 2013 (de Carlo Ancelotti puis de Laurent Blanc) reprenant ensuite Bastia en 2013. Il était adjoint à Swansea en ce début d’année.

> Découvrez le parcours et le palmarès de Claude Makélé avec des photos et vidéos dans notre édition digitale

Eupen occupe la dernière place en championnat avec 10 points en 14 rencontres (2 victoires). Le prochain match des Germanophones est prévu samedi 18 novembre, après la trêve internationale, face à l’Antwerp, néo-promu. Claude Makélélé prendra sa nouvelle équipe en main mardi et avant d’être présenté à la presse.

Premier entraînement public : mardi à 11 h 30 sur le terrain d’entraînement au Kehrweg (accès possible dès 11h15).

La présentation officielle du nouvel entraîneur en chef de l’AS Eupen se déroulera ce mardi à 13 h 30 dans la salle de presse du club (accès possible dès 13 h).