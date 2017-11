Le policier qui a abattu Cemil Kaya à Verviers obtient le non-lieu

Le 7 janvier 2015, le jour même de l’attentat de Paris contre Charlie Hebdo, un drame se déroulait dans les rues de Verviers : un policier de la zone Vesdre abattait un citoyen belge d’origine turque, Cemil Kaya, 45 ans. Celui-ci avait été signalé disparu depuis quelques jours et souffrant de troubles psychiatriques pour lesquels il était soigné.

Deux policiers l’ont repéré dans les escaliers des Hautes Mezelles, à proximité de la rue Spintay. Il était selon eux agité, agressif et menaçant avec deux couteaux à la main. Des sommations et des invitations à lâcher ses armes ont été lancées, avant qu’un des policiers, se sentant directement menacé, ne tire une balle en plein thorax, tuant net ce père de quatre enfants.

Ce drame avait suscité un vif émoi dans la communauté turque de Verviers où l’on décrivait la victime comme quelqu’un de gentil et d’inoffensif. L’affaire avait eu des répercussions jusqu’en Turquie, le 1 er ministre de ce pays, Ahmet Davutoglu, rencontrant même la famille. Sur les réseaux sociaux également, la polémique a fait rage, car la famille et les proches ne voulaient pas croire à un acte de légitime défense de la part du policier, évoquant jusqu’à un meurtre. Un témoin turc de la scène indique en effet que Cemil Kaya ne voulait que se suicider. Et d’autres le fait que la victime était entourée de sept policiers, mais il semblerait que les cinq autres policiers soient arrivés après le drame.

Cette affaire a été récemment évoquée devant la Chambre du Conseil de Verviers, où le policier – qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension et a repris immédiatement du service – a été mis hors cause et bénéficie d’un non-lieu, le magistrat entérinant la version de la légitime défense plaidée par son avocat Me Lambert.