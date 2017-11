Puigdemont exacerbe les tensions régionales belges, selon un eurodéputé espagnol: le président démis comparaitra la semaine prochaine devant la chambre du conseil

Un député européen espagnol a affirmé lundi que le cas de Carles Puigdemont, le président catalan destitué et réclamé à la Belgique par la justice espagnole, était un prétexte pour alimenter la querelle entre Wallons et Flamands indépendantistes en Belgique.

À propos de critiques du ministre belge de l’Intérieur Jan Jambon contre l’incarcération en Espagne de membres du gouvernement catalan déchu, M. Esteban Gonzalez Pons a déclaré : « il n’y a pas un conflit entre la Belgique et l’Espagne mais un conflit intérieur entre Belges, entre la Flandre et la Wallonie ».

« Les Flamands sont indépendantistes et souhaitent le succès du processus catalan » de sécession. a poursuivi M. Gonzalez Pons, qui appartient au parti conservateur au pouvoir à Madrid, dans une interview à la télévision nationale espagnole.

« M. Jambon appartient à un parti qui a collaboré avec l’occupation allemande pendant la deuxième guerre mondiale, un parti xénophobe qui n’est un allié recommandable pour personne », a poursuivi l’eurodéputé, utilisant une des accusations les plus incendiaires contre les nationalistes flamands dans la politique belge.

« Il y a en ce moment un problème en Belgique entre partis européens et partis xénophobes et anti-européens, et Carles Puigdemont n’est qu’une excuse comme une autre », a-t-il affirmé.

M. Puigdemont et les quatre « conseillers » (ministres) de son gouvernement qui se sont rendus dimanche à la justice belge, « n’ont pas choisi la justice belge mais la justice flamande », a affirmé M. Gonzalez Pons. Alors qu’il parle français, il veut « un juge flamand parce qu’il espère que parmi les nationalistes il y ait un juge et qu’il lui soit favorable ».

M. Jambon avait déclaré dimanche s’étonner du silence assourdissant de l’Europe « quand des membres d’un gouvernement sont mis en prison (alors qu’ils) n’ont fait qu’exécuter le mandat qu’ils ont reçu de leurs électeurs ».

Carles Puigdemont comparaîtra la semaine prochaine devant la chambre du conseil

L’audience devant la chambre du conseil concernant le président déchu du gouvernement catalan Carles Puigdemont et ses quatre ex-ministres est attendue dans le courant de la semaine prochaine, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. La date exacte n’est pas encore connue. L’audience aura lieu à huis clos, conformément à la procédure habituelle.

Leur remise en liberté est conditionnée à une interdiction de quitter le territoire belge sans l’accord du juge d’instruction, au fait de résider à une adresse fixe et à une obligation de se présenter personnellement à tous les actes de procédure ou à toutes convocations des autorités judiciaires et policières. Ces décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Le parquet de Bruxelles a précisé que d’autres conditions de libération ont été mentionnées. Elles sont d’ordre standard comme le fait de ne pas commettre de crimes. Elles ne limitent en rien les activités politiques éventuelles des intéressés, ni leurs interactions avec les journalistes.

Les cinq personnes recherchées par l’Espagne se sont présentées d’elles-mêmes dimanche matin à la police judiciaire fédérale à Bruxelles et ont été privées de liberté à 09H17. Elles ont été escortées au Portalis, rue des Quatre-bras, par la police. Le juge d’instruction a entendu les intéressés dans la journée. En fin de soirée, dimanche, le juge d’instruction a décidé de les placer sous mandat d’arrêt, mais de les libérer sous conditions.