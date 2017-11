Nafissatou Thiam parmi les 3 nominées par l'IAAF au titre d'athlète de l'année

Championne olympique à l’heptathlon l’an dernier, puis championne du monde cette année à Londres, Nafissatou Thiam, 23 ans, figure aux côté de l’Ethiopienne Almaz Ayana, championne du monde du 10.000m à Londres et de la perchiste Grècque Ekaterini Stefanidi, sacrée championne du monde, qui avait été élue Athlète européenne de l’année le mois dernier lors du traditionnel gala de l’association européenne d’athlétisme (EAA) à Vilnius, devant, notamment, Nafissatou Thiam.

Nafissatou Thiam était devenue la première Belge à remporter la médaille d’or dans un Mondial, en août dernier. Elle est aussi devenue la 3e meilleure athlète de l’histoire de sa discipline en réalisant 7.013 points lors de l’heptathlon de Götzis les 27 et 28 mai. La Namuroise, Liégeoise d’adoption, invaincue cette année dans une compétition d’épreuves multiples, a aussi décroché le titre européen du pentathlon en salle à Belgrade au mois de mars.

Côté masculin, les finalistes sont le Qatari Mutaz Essa Barshim, champion du monde à la hauteur, le Britannique Mo Farah, champion du monde sur 10.000m et en argent sur le 5.000m et le Sud-Africain Wayde van Niekerk, champion du monde du 400m et vice-champion du monde sur 200m.

Les lauréats seront connus le 24 novembre au gala à Monaco lors des IAAF Athletics Awards.

Les votes, clôturés le 16 octobre, sont issus, pour 50%, du Conseil de l’IAAF, pour 25% des votes du public et 25% de l’IAAF Family.