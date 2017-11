200 bourgmestres catalans débarquent en Belgique ce mardi

Demain/mardi quelque 200 bourgmestres catalans se rendront à Bruxelles pour «expliquer [eux]-mêmes» la situation en Catalogne, rapporte lundi le journal catalan La Vanguardia. Ils reviendront sur l’incarcération d’une partie de l’ex-gouvernement régional et sur l’application du fameux article 155 de la Constitution espagnole, qui met la Catalogne sous tutelle fédérale.

Le bourgmestre de la commune de Premià Mar (Barcelone) et président de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ainsi que la bourgmestre de Vilanova i la Geltrú (Barcelone) et présidente de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ont annoncé lundi leur venue à Bruxelles dans une interview à Catalunya Radio. La décision de se rendre ensemble à Bruxelles a été prise vendredi lors d’une réunion conjointe des deux exécutifs communaux.

L’aller-retour, qui se fera dans la journée de mardi, sera l’occasion d’aborder «la violence policière, judiciaire et politique» contre les partisans de l’indépendance catalane, explique M. Buch. Ce dernier affirme également qu’ils auraient pu être «le double» à se rendre dans la capitale européenne.

L’association catalane des entrepreneurs, opposée à l’indépendance de la région, se réunira également à Bruxelles mardi. Elle donnera une conférence de presse à 12h30 au Parlement européen. Plusieurs eurodéputés y prendront aussi la parole, affirme Empresaris de Catalunya.

Une plainte du parquet espagnol vise Neus Lloveras et Miquel Buch ainsi que plusieurs centaines de bourgmestres catalans pour avoir collaboré à l’organisation du référendum du 1er octobre.