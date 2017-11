Devin Patrick Kelley était poursuivi par deux hommes en camionnette quand sa voiture s’est écrasée sur le bas côté et le shérif pense que c’est à ce moment-là qu’il s’est suicidé avec une arme à feu.

« Nous pensons qu’il avait une blessure par balle qu’il s’est infligée après avoir défoncé » sa voiture, a expliqué le shérif.

Le jeune homme blanc de 26 ans, tout de noir vêtu et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants, avant de tenter de fuir.

« Il y avait un différend dans cette famille », a indiqué M. Freeman, expliquant que la belle-mère de Devin Patrick Kelley, fréquentait cette église. Ex-caporal de l’armée de l’air, il avait été renvoyé de l’armée après un passage en cour martiale en 2012 pour violence sur sa femme et son enfant. Il a été dégradé au rang de simple soldat et renvoyé pour cause d’indignité.

Il vivait en périphérie de San Antonio, une des grandes villes du Texas à une cinquantaine de kilomètres du lieu du massacre.