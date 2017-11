Charleroi: le procès des Hell's Angels remis sine die

Quinze prévenus, membres des Hell’s Angels de Charleroi et de Huy, étaient cités à comparaître ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Les membres de cette bande décrite comme polycriminelle par le parquet nient la plupart des préventions qui vont de l’extorsion à l’exploitation de la prostitution en passant par le trafic de drogue et la détention illégale d’armes. Lors de la dernière audience, le parquet a requis des peines de un à six ans de prison ferme à l’encontre des différents prévenus.

Alors que le tribunal avait prévu deux audiences pour les plaidoiries de la défense, Me Sonia Martinès a relevé un problème dans la procédure. En effet, les méthodes particulières de recherche réalisées à la demande du juge d’instruction de Huy (qui a transmis par la suite son volet à son confrère carolorégien) n’ont pas été validées par la chambre des mises en accusation, ce qui est obligatoire. Or, jusqu’ici, personne n’avait encore soulevé ce manquement.

Le tribunal correctionnel de Charleroi a donc été contraint de remettre l’audience sine die afin que la chambre des mises en accusation puisse régler ce problème.