Fellaini avait mal aux pieds: il réclamerait 2,3 millions d'euros à son ancien équipementier

Durant quatre ans, l’équipementier de Marouane Fellaini était New Balance. Jusque-là, on n’apprend rien aux fans de l’ancien joueur du Standard. Mais, entre 2012 et 2015, « Big Mo » n’aurait pas évolué à 100 % de ses capacités à cause… de ses chaussures de football ! Il évoque d’ailleurs, d’après nos confrères du journal The Sun, « une perte de plaisir et un impact sur ses performances ».

Concrètement, ses chaussures lui faisaient mal aux pieds. Vu la situation, Fellaini réclamerait 2,3 millions de dommages et intérêts à New Balance. Mais la marque a semble-t-il préparé sa défense car, un jour, Fellaini aurait acheté douze paires de chaussures tellement il en était satisfait !