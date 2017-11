Le coût d’un séjour en chambre particulière s’élève ainsi en moyenne à 1.690 euros, contre 239 euros en chambre commune, selon les calculs de Solidaris qui s’appuie sur les séjours à l’hôpital de ses affiliés au cours de l’année 2016.

Ce sont surtout les suppléments facturés aux patients qui expliquent cette différence. Les suppléments de chambre et d’honoraires peuvent uniquement être facturés aux chambres individuelles et non aux patients en chambre standard (commune ou double). Or ces coûts supplémentaires font gonfler la facture de la chambre individuelle de 1.323 euros. En tout, les affiliés de Solidaris ont payé 100 millions d’euros en suppléments d’honoraires en 2016, soit 20 millions de plus qu’en 2012.

Dans le top 3 des hôpitaux facturant le plus de suppléments d’honoraires, on retrouve les cliniques Edith Cavell à Uccle, Saint-Anne Saint-Remi à Anderlecht et Notre-Dame de Grâce à Gosselies. Dans le top 10, on retrouve six hôpitaux bruxellois et quatre hôpitaux wallons.

Solidaris rappelle que la mutualité met à disposition sur son site internet un outil de comparaison de la facture moyenne pour 16 des interventions les plus fréquentes.

La mutualité socialiste appelle à l’instauration d’un devis obligatoire pour les interventions programmées et non urgentes ; une limitation légale des suppléments d’honoraires en chambre particulière ; et une sécurité tarifaire pour les prestations ambulatoires (sans hospitalisation).