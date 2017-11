Virton: plusieurs agissements suspects dans le centre-ville

Ce lundi, la zone de police de Gaume a partagé un message sur son compte Facebook.

« On nous signale des agissements suspects, ce matin notamment, dans le centre de Virton. Plusieurs individus ont été vus frapper aux portes pour vérifier la présence des habitants. Si ceux-ci semblent absents, ils pourraient tenter d’entrer par l’arrière de l’habitation. Nous vous invitons à la plus grande vigilance et vous rappelons quelques conseils :

Pour tous agissements qui vous semblent suspects, contactez le 10.

Dans la mesure du possible, soyez attentifs à certains éléments qui permettront au policier d’identifier au mieux le véhicule ou la personne suspecte :

– pour un véhicule : la marque, le type, la plaque, la couleur, le caractère ancien ou récent, un signe particulier comme un logo, une ligne, etc.

– pour un individu : aspect vestimentaire et aspect physique, signe particulier, etc.

Veillez à votre sécurité avant tout et si nécessaire, appelez à l’aide. »