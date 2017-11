Un abonnement moins cher et des parkings gratuits pour les navetteurs vers le Grand-Duché du Luxembourg

Belga

À partir du 1er décembre, les navetteurs qui se rendent quotidiennement au Grand-Duché de Luxembourg en train verront le prix de leur abonnement diminuer. Ils pourront également bénéficier de la gratuité dans les parkings d’une vingtaine de gares et points d’arrêt situés à proximité de la frontière. Cette annonce a été faite lundi par le ministre belge de la Mobilité François Bellot et le ministre luxembourgeois du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, à l’occasion de la signature à Arlon d’une lettre d’intention visant à améliorer la mobilité transfrontalière entre les deux pays.