Manhay: Bernard va accueillir Isabelle, Claude et Véronique quelques jours dans sa ferme pour l'Amour est dans le pré

Après un démarrage historique en termes d’audience, les agriculteurs semblent toujours faire recette. Le canevas est toujours le même : ouverture des lettres, speed-dating et cette semaine, accueil des prétendantes à la ferme pour y passer quelques jours avant d’espérer rester jusqu’aux vacances voire plus si affinités. Comme d’habitude, on assiste aux préparatifs avant l’arrivée des filles dans les fermes. On a ceux qui ont mis les petits plats dans les grands, ceux qui ont fait appel aux conseils de leur mère, ceux qui ne changent rien… Tous ont un point commun : ils ont mal dormi ! Le stress les gagne ! Et les filles ? Nous avons rencontré Isabelle (infirmière de 45 ans et mère de deux enfants) et Claude (agent call center, 47 ans, 3 enfants) deux des prétendantes de Bernard, Véronique n’étant pas disponible.