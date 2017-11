Arlon: il tire avec un pistolet à plomb sur la victime, deux jeunes hommes ont passé plusieurs mois en prison après un règlement de compte

Rédaction en ligne

Ce lundi, le tribunal correctionnel d’Arlon s’est penché sur un dossier de coups et blessures volontaires avec de très jeunes protagonistes. Après avoir mené un règlement de compte et roué de coups un jeune homme dans le sas du parking de l’espace Didier à Arlon, deux prévenus, nés en 1998 et 1997, ont été incarcérés préventivement à la prison d’Arlon. Une première expérience dans l’univers carcéral qui a valu une seconde prévention à l’un d’eux, pour avoir éclaté un verre sur la tête de son codétenu…