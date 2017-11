Nouveau maillot des Diables, pyjama ou réussite vintage? Entre les deux, votre coeur balance

Entre « Il ressemble à un pyjama » et « C’est une réussite vintage », les écarts sont trop faibles que pour en tirer une conclusion tranchée. Il y a du pour et du contre, nous dirons...

Les résultats :

203 (52.1%) pour le pyjama

187 (47.9%) pour le vintage

Rappel

Inspiré de l’iconique tunique de 1984, le nouveau maillot des Diables rouges, présenté ce lundi, n’a pas fait que des heureux du côté des supporters. Forcément, en prenant le chemin escarpé du « vintage » pour sa nouvelle création, Adidas a pris un risque, assumé puisque transposé à d’autres nations (Allemagne, Argentine, Espagne, Colombie…). Le style « jacquard », avec des losanges que l’on ne pensait plus voir sur des maillots de football, en a rebouté plus d’un. « On dirait un pyjama », s’exclament certains. « Cela ressemble plus à un simple t-shirt qu’à un maillot de foot », soulignent d’autres. Comme ses prédécesseurs, le maillot des Diables rouges devra donc se faire accepter, dès ce vendredi d’ailleurs, face au Mexique (20h45). On soulignera toutefois le travail de recherche de la marque allemande, attendue au tournant après deux dernières versions contestées et contestables (celle après la Coupe du Monde avait été bâclée, faute de temps chez Adidas ; la seconde avec ses lignes fluo n’avait pas eu le succès escompté, sans parler du maillot extérieur façon « cycliste », peu apprécié).

Au final, et de toute manière, ce sont les joueurs et leurs performances en Russie qui feront, peut-être, rentrer ce maillot dans la légende de notre équipe nationale. Afin, aussi, que la pilule des 90 euros, prix à débourser pour cette nouvelle vareuse, soit plus facile à digérer.