Une firme teste la solidité de l'iPhone X: c'est la cata!

Vous avez décidé, malgré la pénurie habituelle aux appareils d’Apple, de vous payer le petit dernier iPhone, le modèle X ?

Réfléchissez-y à deux fois, et pas seulement à cause de son prix (entre 1.150 et plus de 1.300 euros). Selon des tests réalisés par la société Square Trade, l’iPhone X est tout sauf solide. Il « tombe en morceaux après le test de résistance », affirme même Square Trade.

> La branche « laboratoire » de la société a donc testé le nouveau « bijou » d’Apple, avec des robots.

> Lesquels ont fait tomber, ont jeté, ont immergé, ont plié le smartphone à la pomme.

> Les résultats sont catastrophiques !