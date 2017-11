Complètement inconscients: des bolides se défient sur la E40 en région liégeoise, lancés à 300 km/h! (vidéos)

Ils se donnent rendez-vous sur Facebook et se rejoignent sur des parkings. De là, ils partent sur les autoroutes liégeoises où ils testent la puissance de leurs bolides. Un phénomène illégal et surtout, très dangereux. D’autant que ces pilotes semblent insaisissables…

Une Honda Civic Turbo de 420 chevaux joue des coudes avec une Peugeot 106 T16 de 355 chevaux.

Les deux bolides sont sur une autoroute dont on distingue à peine le paysage. Cette séquence, stupéfiante, est visible sur un site de partage de vidéos bien connu. Les deux pilotes mesurent en réalité la puissance de leurs véhicules respectifs sur une autoroute liégeoise.

Les dernières vidéos postées par l’utilisateur l’ont été il y a trois semaines, date du dernier « run » organisé dans notre région, selon un témoin averti. « Je suis du milieu, fan de sport auto, et je trouve que ces conducteurs deviennent de plus en plus dangereux », confie-t-il.

