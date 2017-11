L'ex-Standarman Denis Dasoul meurt foudroyé à Bali: il devait épouser Allison, sa compagne, dans les prochains mois

Denis Dasoul était passé il y a un an et demi dans l’émission sportive « La Tribune ».

Pour Denis Dasoul, 34 ans, l’ancien arrière-droit du Standard où il avait évolué de 1991 à 2001, les merveilleuses vacances à Bali, en Indonésie, ont tourné au drame. Alors que ce sportif s’adonnait à l’une de ses passions, le surf, il a été surpris par un orage. Il n’aura pas eu le temps de regagner la plage avant que les éléments se déchaînent. Denis, petite cible fragile dressée au milieu des flots, a attiré la foudre. Le malheureux est mort sur le coup.

Il aurait dû épouser sa compagne, Allison, qui était avec lui à Bali lorsque le drame est survenu, dans le courant de l’année 2018.

« Son décès est un choc. C’était un brave gars. Il n’a jamais eu peur de tenter l’aventure. On sentait déjà l’ambition chez lui et son père. À force de travail et d’abnégation, il est devenu pro en partant en Italie avec Fabian Jacquemin et le Luxembourgeois Donovan Maury », se souvient Christophe Lonnoy, un de ses premiers entraîneurs au Standard.

