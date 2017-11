La cause de cette noyade est encore inconnue. Aucun signe de violence n’a été détecté.

Lundi après-midi, la police a été appelée en bord de Meuse du côté de La Plante, entre le pont de Jambes et l’écluse. Le corps sans vie d’une femme avait été aperçu dans l’eau, non loin du quai. Il s’agissait d’une habitante de Jambes, âgée de 65 ans. Aucune trace de violence n’a été repérée sur le corps et aucune disparition n’avait été signalée. Les raisons de cette noyade ne sont pas encore connues.