Le citoyen abandonné par le SPF Finances: fini de négocier votre plan de paiement par téléphone, il est injoignable!

« Pour un service plus rapide et de meilleure qualité » (dixit la brochure), le SPF Finances a ouvert le 1er septembre dernier 11 infocenters sur le pays, dont 5 en Wallonie (Charleroi, Liège, Mons, Namur et Neufchâteau). Ces centres sont censés aider le contribuable dans plusieurs matières. Ils sont surtout devenus le seul endroit où l’on peut négocier un plan de paiement, lorsque l’on éprouve des difficultés à payer à temps et en une fois, son précompte immobilier, ses contributions (IPP), sa TVA, ses amendes pénales ou le Secal. Cela représente des centaines de milliers de demandes par an, sur l’ensemble du pays.

Le hic ? Ces centres, ouverts uniquement le matin, ne sont pas joignables par téléphone !

> Voici pourquoi.

> Les citoyens se rabattent sur les numéros de téléphone du SPF Finances encore disponibles : ça ne se passe pas très bien !