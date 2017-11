Fausse alerte à la bombe à Brussels Airport: elle voulait bloquer le départ de son amoureux!

Le call-center de l’aéroport avait été appelé, à 15h43, par une dame, francophone, à la voix rauque, semblant avoir « un certain âge ». Elle signalait qu’une bombe avait été placée dans le vol de 16h40 vers Casablanca, un vol assuré par Royal Air Maroc.

À 16h32, 8 minutes avant l’heure du départ, tous les passagers qui attendaient au quai d’embarquement avaient été fouillés et « testés » par l’unité de détection d’explosifs, tandis que l’avion avait été examiné par des chiens policiers. Les deux emplacements proches de l’avion avaient été fermés à la circulation des avions et passagers et le personnel avait été évacué.

À 17h40, ce vaste contrôle s’étant avéré négatif, l’embarquement avait pu reprendre. L’avion avait finalement décollé à 18h55.

C’est par la téléphonie qu’on avait pu retrouver le fils de Sabine, à qui elle avait emprunté son GSM. Ce dernier avait expliqué que sa mère, veuve, avait refait sa vie avec un ressortissant marocain faisant l’objet d’une expulsion. C’est pour tenter d’éviter celle-ci qu’elle avait eu l’idée de cette fausse alerte à la bombe…

> Ce simple coup de fil risque de lui coûter très cher !