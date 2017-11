Verviers: Un roman né du concept d'un groupe de métal

Rédaction en ligne

Le Verviétois Steve Fabry est certainement un des créatifs les plus prolifiques de sa génération. Non content de jouer dans deux groupes de métal -The Nightstalker et Sercati – qui puisent leurs racines et leur inspiration dans la même histoire, née de son imaginaire, il en a tiré un roman et mis sur pied avec ses coéquipiers un court-métrage réalisé à Verviers.