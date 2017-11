Pour Frédéric Daerden (PS), Stéphane Moreau ne peut pas rester chez Nethys!

Stéphane Moreau reste-t-il le patron dont Nethys a besoin ? Si la réponse dépendait de Frédéric Daerden, l’actuel « big boss » du groupe liégeois actif dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications serait sans doute proche de la sortie. « J’ai des doutes », dit prudemment ce ténor de la politique liégeoise, souvent discret sur le sujet.

Stéphane Moreau et Frédéric Daerden

Stéphane Moreau est-il toujours le mieux placé pour assurer le développement et la pérennité du groupe Nethys ? Reste-t-il un fer de lance capable d’œuvrer au développement économique de ce fleuron liégeois qui emploie des milliers de personnes ou est-il devenu un vrai boulet ?

« Le PS (qui a exclu M. Moreau fin avril de cette année, NdlR) a eu une position claire, nette et beaucoup plus ferme que ce qui s’est passé dans d’autres partis », explique Frédéric Daerden, l’un des ténors de la politique liégeoise, qui jouit de la confiance du président du parti, Elio Di Rupo. « De nouveaux administrateurs ont été nommés, suite à un processus qui a été long, même si cela peut s’expliquer. Il leur appartient maintenant de se poser des questions sur leur management, sur Stéphane Moreau et sur son salaire. »

Stéphane Moreau est-il devenu encombrant ? « Je m’en tiendrai à cette formule : j’ai mes doutes… »

