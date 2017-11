Depuis trois mois, Lieselot De Coninck (32 ans) échangeait avec un certain Kim D., qu’elle avait rencontré sur Internet. Ce samedi, elle s’est rendue à son domicile de Ternat pour le rencontrer pour la première fois : « Elle ne nous avait jamais parlé de lui, même sa meilleure amie ne savait rien de tout ça », explique Annelies, la soeur de Lieselot, à nos confrères du Nieuwsblad.

Cela faisait un an que Lieselot avait quitté le père de sa fille. Personne ne savait qu’elle avait retrouvé l’amour : « Lieselot était chez ses grands-parents à Brakel ce samedi soir. Elle était encore en train de parler à cet individu via Internet. Puis il l’a appelée, et il est venu la chercher. Nos grands-parents se sont même demandés si c’était une bonne idée de sortir si tard ».

Et ils avaient raison. Après avoir amené Lieselot chez lui, Kim D., un camionneur de 37 ans, a commis l’irréparable. Ce qu’il s’est pas passé ce soir-là n’est pas clair. Toujours est-il que c’est Kim D. lui-même qui a appelé les services de secours : « Il a d’abord dit qu’il avait surpris un cambrioleur et qu’il l’avait frappé à mort », explique le parquet de Hal-Vilvoorde. Mais les enquêteurs ont très vite compris que ce n’était pas vrai. L’homme était sous influence. Ce soir-là, il a donné des explications qui ne tenaient pas la route. Il a notamment expliqué qu’il avait découvert que Lieselot était un homme…

Kim D. a finalement reconnu avoir tué cette femme qu’il rencontrait pour la première fois : « C’était un chouette papa et un homme qui travaillait dur, même s’il avait parfois des problèmes avec l’alcool », a expliqué quelqu’un de son entourage. « Mais il avait du mal ces derniers temps. Il avait même dit qu’il était dans un creux pour le moment, car il pensait souvent à sa mère décédée il y a peu ».

L’autopsie du corps va devoir déterminer les circonstances réelles du drame : « La fille de Lieselot a 10 ans. Elle n’arrête pas de pleurer. Depuis que la police nous a annoncé la terrible nouvelle, plein de questions traversent nos esprits ? Pourquoi ? Comment ? Elle est probablement simplement tombée sur la mauvaise personne », a conclu Annelies.