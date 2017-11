Après le gel, un temps sec et ensoleillé pour ce mardi

Pour mardi, l’Institut royal météorologique prévoit des maxima de 5 à 9 degrés. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité sera plus abondante sur l’est du pays avec possibilité d’un peu de pluie près de la France. Le ciel sera plus dégagé sur l’ouest avec un risque de brumes et de bancs de brouillard givrants. Minima de 0 ou -1 degré sur l’ouest et de 3 ou 4 degrés dans la région côtière et sur l’est.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec un risque de faibles pluies. Les maxima seront proches de 8 degrés dans le centre du pays. Jeudi, le ciel sera encore couvert mais le temps restera généralement sec. Une faible zone de pluie traversera le pays la nuit suivante.