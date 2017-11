Le nouveau challenge inquiétant qui se répand dans le monde et frappe aussi la Belgique: un jeune de 17 ans hospitalisé (Vidéos)

Selon le directeur de l’établissement scolaire dans lequel s’est produit l’incident, à Halle, « le jeune garçon a bu plusieurs gorgées d’eau de javel ». « C’était visiblement un pari, qui lui a été lancé par sms. Il devait faire ça et allait recevoir 10 euros comme dédommagement », ajoute-t-il.

Sur Youtube, on trouve déjà de nombreux films de ce « Bleach Challenge », ce « jeu » qui existe depuis un petit temps déjà outre-Atlantique mais qui se répand dangereusement dans le reste du monde, et notamment chez nous. Souvent, ces films sont faux, et les individus en question boivent de l’eau, mais certaines personnes, plus naïves, boivent vraiment de l’eau de javel, avec les conséquences que l’on connaît, explique le Nieuwsblad.

Le jeune homme souffre de plusieurs brûlures au niveau de l’œsophage. Selon le toxicologue Jan Tygat, contacté par nos confrères de VTM, il a eu beaucoup de chance : « Ce n’est que le début. Cela peut brûler votre œsophage totalement et avoir des conséquences catastrophiques une fois dans l’estomac », explique-t-il.

Soyez donc prudents.