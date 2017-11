Ransart: 200 travailleurs de la Ville de Charleroi obligés de bosser dans le froid

Rédaction en ligne

Difficile d’imaginer un pire scénario ! Alors que le froid a fait son apparition depuis quelques jours, les 200 employés de la Ville basés à l’ancienne maison communale de Ransart sont privés de chauffage et d’eau chaude. Les conditions de travail deviennent de plus en plus délicates et une délocalisation des bureaux paraît de plus en plus probable.