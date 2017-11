Attentat terroriste déjoué en France? Une vaste opération menée ce mardi en Ile-de-France et dans les Alpes-Maritimes

Une opération antiterroriste de grande envergure a lieu ce mardi matin en Île-de-France et dans les Alpes-Maritimes. Sept personnes ont été interpellées.

Selon les informations du Parisien et de Nice Matin, une vaste opération antiterroriste est en cours en Ile de France et dans les Alpes-Maritimes. Elle est menée par les policiers de la Sous direction antiterroriste (SDAT), de la Direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ainsi qu’avec l’appui du RAID.

Ce sont sept personnes qui ont pu être interpellées dans la région PACA et en banlieue parisienne grâce à cette action annonce Le Parisien. Des perquisitions sont en cours en ce moment même.

L’opération qui a été menée à temps puisqu’elle pourrait avoir déjoué un attentat « dont l’intention semblait matérialisée ».

Plus d’informations à venir.