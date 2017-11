Avertissement de l'AFSCA: un foyer de paramyxo constaté chez un colombophile à Flémalle

Selon l’AFSCA, « le terme « paramyxo » indique qu’il s’agit de la forme la moins aiguë de la maladie de Newcastle (ND) auprès des pigeons ». Celle-ci doit être déclarée obligatoirement.

Cette maladie étant virale, très contagieuse et touchant presque toutes les espèces avicoles, les mesures suivantes ont été prises par les autorités : zone de protection de 500m, interdiction de rassemblement dans la zone, vaccination de toutes les volailles et pigeons. Celles-ci resteront d’actualité durant au moins 21 jours.

« En cas d’infection par une souche très agressive, les animaux malades peuvent manifester des symptômes nerveux et une forte mortalité peut être signalée », explique l’AFSCA, qui précise par ailleurs que cette maladie ne présente aucun risque pour l’homme et que la consommation d’œufs, de viande volaille et de produits d’origine avicole ne présente aucun danger pour la santé publique.