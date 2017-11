Place à la première édition d'Art&Son Festival!

Art&Son Festival, c’est l’histoire d’une première. Un événement gratuit mêlant concerts de musique et expositions artistiques. La première édition aura lieu à Estaimpuis ce samedi 18 novembre.

L’événement est presque né par hasard. Nathan Mondez, batteur du groupe Endless Dive cherchait une salle de concert dans le coin. Après une entrevue avec Daniel Senesael, bourgmestre d’Estaimpuis, le musicien et le maïeur sont tombés d’accord pour que le groupe puisse investir la salle de La Redoute. « En rentrant chez moi, je me suis dit que la salle en question était suffisamment grande pour faire plus qu’un concert » indique Nathan Mondez. « J’ai voulu en faire profiter mes amis. Ceux qui officient dans d’autres groupes mais aussi ceux qui se sont lancés dans l’art, le tout avec l’appui primordial de la commune d’Estaimpuis. »

Le batteur s’est donc mis pour objectif de créer un festival alliant musique et art, deux domaines qui lui sont chers. « Il a fallu monter ça de façon express. Le projet s’est décidé fin septembre. Ça nous laissait moins de deux mois pour tout organiser. Mais nous nous en sommes plutôt bien sortis pour l’instant. » reprend l’organisateur.

Plus d’informations sur ce festival inédit dans notre édition digitale.