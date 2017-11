Pour des vols à 10 euros, le parquet requiert au moins… 10 mois de prison contre les auteurs

Belga

Le parquet a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de 10 et 14 mois de prison contre un homme et une femme poursuivis pour avoir commis des vols pour une somme totale de 10 euros. Surpris par la gérante d’un commerce, ils s’étaient rebellés et avaient frappé des policiers, les mettant en incapacité pour plusieurs jours.