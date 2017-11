Claude Makelele, nouvel entraîneur d'Eupen: «Mon objectif, c'est le maintien» (photos et vidéo de son premier entraînement)

Une annonce lundi, un entraînement déjà distillé, avec poigne, ce mardi. Claude Makelele n’a pas attendu que les arbres se déplument dans l’automne grandissant pour imposer sa marque à Eupen.

« Je veux travailler avec un groupe, pas avec des individualités », a assuré devant une myriade de journalistes l’ancien métronome des Bleus, qui reprend les rênes d’une formation eupennoise dirigée jusque-là par l’Espagnol Jordi Condom. Sans grande réussite. 10 points en 14 journées : le bilan est catastrophique, les satisfactions faméliques et la lanterne, rouge intense.

« Mon objectif, c’est le maintien », forcément reprend l’ex-joueur de Chelsea, du Real Madrid et du PSG. « J’y crois, forcément, sinon je ne serais pas ici. Je veux du caractère, et je sais que l’équipe en a à revendre », a-t-il poursuivi, démontrant du reste déjà son autorité lors du premier entraînement. Il a tué dans l’œuf l’incident entre Nicolas Verdier et Mickaël Tirpan après un tacle un brin trop appuyé. « Je veux du caractère, mais dans le bon sens du terme ».