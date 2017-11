Les bus du TEC perturbés en province de Liège ce mercredi: voici les prévisions dépôt par par dépôt

Ce mercredi 8 novembre, les organisations syndicales participent en front commun à une journée d’actions interprofessionnelles, a annoncé le groupe TEC dans un communiqué. « Il ne s’agit donc pas d’une grève sectorielle des agents du TEC mais d’actions ciblées pour lesquelles les organisations syndicales ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront. »

Pour le TEC Liège-Verviers plus spécifiquement, « le réseau pourrait être fortement perturbé durant toute la journée. Le TEC Liège-Verviers invite sa clientèle à prendre ses dispositions pour tout déplacement prévu et à se tenir informée via la page spéciale sur infotec.be, l’E-mailing, TECxto ou en téléphonant à l’Infotec (04/361.94.44). »

> A l’heure actuelle, les prévisions dépôt par dépôt sont les suivantes pour le TEC Liège-Verviers.