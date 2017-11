Anderlecht: deux matches de suspension pour Teodorczyk

Le Polonais Lukasz Teodorczyk s’est présenté mardi après-midi devant la Commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA). Il en est sorti avec deux matches de suspension et une amende de 800 euros.

Lukasz Teodorczyk manquera le déplacement des Mauves à Mouscron le 18 novembre et le duel face à Courtrai une semaine plus tard, le 26 novembre. L’attaquant polonais d’Anderlecht risquait trois journées de suspension pour un coup volontaire porté lors du match Anderlecht-Genk (0-1), le 22 octobre. La Commission des Litiges a retenu deux matches de suspension.

Décision Commission des Litiges Foot Pro : Lukasz Teodorczyk (@rscanderlecht) 2 m. de suspension dès le 09.11.2017 + € 800 — Belgian Football (@Belgianfootball) 7 novembre 2017

L’arbitre Bart Vertenten a reconnu qu’il aurait dû adresser une carte rouge, plutôt qu’une jaune, à l’attaquant d’Anderlecht Lukasz Teodroczyk. Il a fait cet aveu, mardi après-midi, devant la commission des litiges de l’Union belge qui examinait les faits.

« J’étais concentré sur le ballon et j’ai bien vu un coup de pied irréfléchi, qui, je pensais, méritait le jaune. Je ne pouvais pas bien voir s’il l’avait touché ou pas et mon assistant n’a pas pu m’aider. Maintenant que j’ai vu les images, j’ai sous-estimé l’intensité du coup. Il y aurait dû y avoir une carte rouge pour brutalité », a témoigné Vertenten.

Review Lukasz Teodorczyk: le parquet fédéral demande 2+1, les débats sont en cours #RSCA #COYM — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 7 novembre 2017

Andile Ernest Jali, le milieu de terrain sud-africain d’Ostende, avait été exclu dimanche à face à Zulte Waregem (4-2) lors de la 14e journée de championnat et le parquet avait requis à son encontre deux journés de suspension et 600 euros d’amende. Jali manquera alors le déplacement au Standard le 18 novembre et le match face à Eupen le 25 novembre.

Anderlecht et Ostende peuvent encore aller en appel de la décision.