Teodorczyk risque trois journées de suspension pour un coup volontaire face à Genk

L’attaquant du RSC Anderlecht risque trois journées de suspension pour un coup volontaire porté lors du match Anderlecht-Genk (0-1), le 22 octobre. Le parquet fédéral demande 2+1 match de suspension. Les débats sont en cours à la Commission des litiges de l’Union belge de football.

Review Lukasz Teodorczyk: le parquet fédéral demande 2+1, les débats sont en cours #RSCA #COYM — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 7 novembre 2017

L’arbitre Bart Vertenten a reconnu qu’il aurait dû adresser une carte rouge, plutôt qu’une jaune, à l’attaquant d’Anderlecht Lukasz Teodroczyk. Il a fait cet aveu, mardi après-midi, devant la commission des litiges de l’Union belge qui examinait les faits.

« J’étais concentré sur le ballon et j’ai bien vu un coup de pied irréfléchi, qui, je pensais, méritait le jaune. Je ne pouvais pas bien voir s’il l’avait touché ou pas et mon assistant n’a pas pu m’aider. Maintenant que j’ai vu les images, j’ai sous-estimé l’intensité du coup. Il y aurait dû y avoir une carte rouge pour brutalité », a témoigné Vertenten.

Le parquet avait requis trois journées de suspension, le procureur Marc Rubens a diminué son réquisitoire à deux journées effectives et une troisième avec sursis. « Teodorczyk était visiblement frustré et a commis un geste qui n’aurait pas dû l’être. Mais il a aussi un passé disciplinaire excellent et il n’y a pas de circonstances aggravantes », a estimé Rubens.