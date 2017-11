L'ex-député Laurent Louis à nouveau devant la justice à Mons: la vidéo de son altercation avec la police montoise a été diffusée

Les trois prévenus dont Laurent Louis avaient réclamé qu’une vidéo, filmée par des sympathisants, soit diffusée lors du procès. Une requête validée par le tribunal qui avait donc prévu la diffusion de la séquence ce mardi avant d’entamer les débats au fond sur le dossier. L’ancien député, qui se défend seul, nie les faits de violence à l’égard des policiers de la zone de police de Mons-Quévy. Une policière a été blessée au coude lors de l’intervention et a souffert d’une incapacité de travail.

Les faits remontent au 8 mars 2014 lorsque Laurent Louis et plusieurs militants de son mouvement s’étaient rendus sur la Grand-Place de Mons afin de récolter des signatures en vue de constituer une liste électorale. Le prévenu ne s’était pas muni des autorisations communales nécessaires à pareille manifestation. Dépourvus d’autorisation, l’ancien député et ses militants ont été invités à se disperser par les forces de l’ordre. Ils ont refusé, le ton est monté et après une bousculade, une policière s’est blessée au coude. L’intervention s’est finalement clôturée par la privation de liberté de Laurent Louis durant une dizaine d’heures de Laurent Louis.

Poursuivis pour rébellion, Laurent Louis et ses deux anciens colistiers s’expliqueront devant le tribunal le 22 mai prochain.

Abonné aux provocations publiques et aux déclarations controversées, le fondateur du mouvement Debout les Belges qui s’est naguère « illustré » en divulguant devant le parlement fédéral des photos des autopsies de Julie et Mélissa avait été reconnu coupable en septembre dernier d’avoir tenu des propos négationnistes et antisémites. Laurent Louis est contraint par la justice de visiter une fois par an les camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz et de Birkenau.

